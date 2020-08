Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato rinviato al 2021 (Di martedì 11 agosto 2020) Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato ufficialmente rinviato al 2021.In una dichiarazione congiunta, Andy Kipling, boss di Hardsuit Labs, e Jakob Munthe, boss del publisher Paradox, hanno detto che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha bisogno di più tempo "per garantire la migliore esperienza di gioco possibile"."Comprendiamo che questa sarà una delusione per molti di voi, ma apprezziamo anche come la nostra ambizione sia apprezzata dalla community. Ci auguriamo che capiate che, sebbene sia stata una decisione difficile, ci è sembrata la più giusta", conclude la dichiarazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

