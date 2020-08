Trucco pop: ispirazione dalle sfilate per un make-up estivo segnaletico (Di martedì 11 agosto 2020) Dalle passerelle Primavera/Estate 2020 direttamente nella nostra pochette del trucco. La tendenza couture parla chiaro, e si vede ancora meglio: i colori che riempiono il guardaroba della stagione più bollente sono carichi, in tutti i sensi. Le griffe, infatti, hanno proposto come non mai outfit dalle sfumature prese in prestito direttamente dall’arcobaleno, a tratti neon stile evidenziatore. Perché sbizzarrirsi con il colore strong durante uno dei periodi più felici dell’anno è, da sempre, un diktat (anche nell’estate del Covid, anzi adesso di più). Leggi su vanityfair

Sfumature vibranti, colori dal Dna vitaminico, tonalità energetiche effetto evidenziatore da indossare con allegria. Perché, se non in estate, quando? Dall'arancio al turchese, dal rosa shocking al ve ...

