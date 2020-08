Temptation Island Vip, Pietro ci riprova con Antonella Elia? Scatta il massacro, brutta fine (Di martedì 11 agosto 2020) Dimenticate quel furibondo falò. Adesso Pietro Delle Piane, dopo Temptation Island, torna da Antonella Elia. O meglio ci riprova con una dedica sdolcinata. Pietro, durante il programma, ne aveva dette di tutti i colori contro Antonella. Adesso versa le lacrime (di coccodrillo). "Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all'errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo", scrive su Instagram. Ma ai fan il suo comportamento non piace. Il vaso sembra rotto definitivamente ed è difficile mettere insieme i cocci. ... Leggi su liberoquotidiano

