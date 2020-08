Spezia – Chievo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi in campo Spezia e Chievo per giocare la gara di ritorno delle semifinali playoff del campionato di serie B. La gara avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Il Chievo arriva in Liguria consapevole di aver un buon vantaggio, visto il risultato dell’andata vinta 2-0, ma che deve gestire in maniera intelligente in quanto in caso di 2-0 per Lo Spezia, sarebbero quest’ultimi a passare al termine dei 90 minuti, senza supplementari, in virtù della migliore classifica nella stagione. Lo Spezia arriva a questa gara, invece, consapevole di aver sbagliato completamente approccio subendo l’iniziativa del Chievo e sicuramente proverà ad aggredire subito per ribaltare la situazione della gara di ... Leggi su giornal

Seriebkt_jp : RT @DAZN_IT: Spezia, lottare e soffrire per conquistare la vittoria ?? Chievo, spirito combattivo come Cangrande della Scala ?? Guarda “Le c… - filippo898 : RT @DAZN_IT: Spezia, lottare e soffrire per conquistare la vittoria ?? Chievo, spirito combattivo come Cangrande della Scala ?? Guarda “Le c… - Lega_B : RT @DAZN_IT: Spezia, lottare e soffrire per conquistare la vittoria ?? Chievo, spirito combattivo come Cangrande della Scala ?? Guarda “Le c… - TUTTOB1 : Playoff Serie B, Spezia-Chievo: le probabili formazioni - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'Lo Spezia cerca l'impresa con il Chievo' -