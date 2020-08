"Sei grassa e brutta, dimagrisci": mamma sotto accusa per maltrattamenti su figlia 15enne (Di martedì 11 agosto 2020) “Sei grassa e brutta, devi dimagrire”. Così una donna obbligava la figlia - all’epoca quindicenne - a continui controlli e privazioni di cibo affinché non superasse i 47 chili. “Ma non vedi che sei grassa? diceva alla ragazzina. Ad intervenire la zia della ragazzina, di professione medico che ha sporto denuncia e nel mese di ottobre. Ora la madre dovrà affrontare l’udienza preliminare nel processo che la vede accusata di maltrattamenti.La vicenda, riportata dalla Provincia di Como, è venuta alla luce nell’ottobre 2018, quando la zia ha fatto denuncia, portando come prove file audio e foto. La Procura ha quindi disposto per la madre l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto assoluto di avvicinare la ... Leggi su huffingtonpost

