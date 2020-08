Quei tunnel di Hitler nascosti nei nostri monti (Di martedì 11 agosto 2020) In Veneto e in Trentino le fabbriche segrete dove venivano prodotte le armi sperimentali volute dal Führer. Furono smantellate nel 1945. Leggi su quotidiano

avrelio62 : Bella cazz...ta parlare di tunnel sottomarino in una zona altamente sismica come lo stretto di Messina. Il presiden… - GabryForesti : @borghi_claudio Fategli un buco (tunnel) nella testa ed ossigenategli quei 4 neuroni rimasti, l’ipossia ha effetti tragici! - chilisummer : RT @SensoDiNausea: @theciosaz @LKaganovich2970 Le leggi sugli assistenti sociali, amministratori di sostegno e tutto il carrozzone, sono te… - LKaganovich2970 : RT @SensoDiNausea: @theciosaz @LKaganovich2970 Le leggi sugli assistenti sociali, amministratori di sostegno e tutto il carrozzone, sono te… - SensoDiNausea : @theciosaz @LKaganovich2970 Le leggi sugli assistenti sociali, amministratori di sostegno e tutto il carrozzone, so… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei tunnel

Quotidiano.net

“Dobbiamo prima realizzare l'alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento (con la Sicilia, ndr). Ci sono miracoli di ingegneria, ne ...Schegge di memorie, documenti ingialliti dal tempo, tunnel misteriosi. Riconducono alla Seconda guerra mondiale, quando i nazisti allestirono in Italia fabbriche segrete per la produzione di armi sper ...