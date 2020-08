Prende il bonus con un reddito di 200 mila euro. La difesa di Bocci (centrodestra): “Dato in beneficienza” (Di martedì 11 agosto 2020) Firenze, 11 ago – Ubaldo Bocci, ex candidato sindaco a Firenze per il centrodestra e attuale coordinatore in Palazzo Vecchio, figura nell’elenco degli politici “furbetti” che hanno intascato il bonus di 600 euro per l’emergenza Covid-19. Lo “scandalo” non è tanto dovuto al suo ruolo di consigliere comunale fiorentino – lavoro per il quale intascherà poche centinaia di euro al mese e che non è paragonabile con gli stipendi di parlamentari e consiglieri regionali – quanto per il reddito dichiarato: ben 254 mila euro l’anno (ultimo dato riferito al 2018). La confusa difesa di Bocci Peggio del gesto c’è solo la ... Leggi su ilprimatonazionale

