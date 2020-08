Nidi e servizi per l’infanzia, c’è l’ok In Lombardia si apre dal 1° settembre (Di martedì 11 agosto 2020) Per i Nidi e i servizi per l’infanzia confermato in Lombardia il via libera per la riapertura il prossimo 1° settembre. Leggi su ecodibergamo

Gli asili nido di Roma e del Lazio (destinati ai bimbi più piccoli, dagli 0 ai 3 anni) potranno riaprire dal primo settembre. La Regione ha infatti emanato le linee guida per garantire una ripartenza ...

Nuovi orari della città: prove di svolta. Pronti gli uffici, rebus negozi

Un piano vero e proprio con i «nuovi tempi della città», annunciato dal sindaco Beppe Sala a fine aprile al termine della Fase 1, ancora non c’è. Ma gli assi portanti su cui il piano si baserà — scuol ...

