Lo Yemen e la Tempesta: una preghiera per Sana'a (Di martedì 11 agosto 2020) Pietà per le case di fango di Sana'a Per il sole che muore ogni giornoTra mura scoscesedi un tempo senza età. Pietà per le bombelanciate dai nostri porti.Per le grida dei bambini morti. Per le strade di maceriedi un popolo senza volontàPietà! Pietà per i campi e le stellePer quei suoni troppo lontani.Per le armi nei portiArabi e Italiani. Pietà per lo spaventapasseriper la politica che non saper chi ha troppa dignità. Pietà per chi non ha pietà!Per chi non c'era,Per chi dalla pietà è tre volte ucciso.Per chi spera. Per la fretta, la furia, la rovinaPer chi affoga nel mare di AdePer la pioggerellina. Pietà per il sacco, il subisso, il fiottoPietà per la raffica umana e -pure!-per la grandinata. E quando ieri l'altro la ...

Yemen: allarme per insicurezza alimentare acuta

Yemen: il numero di persone che affronteranno alti livelli di insicurezza alimentare acuta aumenterà da 2 milioni a 3,2 milioni nei prossimi sei mesi a causa del COVID-19 Secondo l’ultima analisi dell ...

