Leverkusen, Bosz ironico sul futuro di Havertz: “Giocherà all’Heracles” (Di martedì 11 agosto 2020) E’ un autentico uomo mercato, il gioiello delle “aspirine” Kai Havertz. Classe 1999, il centrocampista tedesco nativo di Aachen è entrato nella rete mercato soprattutto del Chelsea, desideroso di regalare a mister Lampard un calciatore di sicuro avvenire ma già dotato tecnicamente. Come riporta TMW, nel post partita di ieri, al termine di Inter-Leverkusen, l’allenatore dei rossoneri Peter Bosz all’ennesima domanda sul futuro del 21enne tedesco ha risposto: “Havertz giocherà nell’Heracles Almelo”. Il club olandese ha prontamente risposto alla battuta del tecnico annunciandolo ufficialmente sul proprio profilo Twitter: Welkom Kai #AnnounceHavertz pic.twitter.com/NcCQIKqJhk — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) ... Leggi su alfredopedulla

Il Bayer Leverkusen ha detto addio ai sogni di gloria in Europa. I tedeschi sono stati eliminati ai quarti di finale di Europa League contro l’Inter. I nerazzurri si sono imposti 2-1, ma il risultati ...L'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Inter non ha tolto il sorriso a Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen. In conferenza stampa, all'ennesima domanda sul futuro della stella della su ...