Legambiente: mare da bollino rosso a Barletta nei pressi del canale H (Di martedì 11 agosto 2020) È una Barletta da bollino rosso quella che spicca nella mappa del mare pugliese di Goletta verde con riferimento all'estate 2020. Infatti, due soli siti regionali figurano come fortemente inquinati ed ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ap_legambiente : RT @vaielettrico: Anche in una piccola località di mare - #CalaGonone in #Sardegna - i piccoli market possono fare le consegne in elettrico… - onlinemag_it : Legambiente: molti tratti di mare in Campania inquinati - Leggi su - salernonotizie : Legambiente: a Salerno tratti di mare inquinato a Foce Irno, Picentino, Asa ed Eboli - GazzettaSalerno : Legambiente, mare inquinato in 14 punti in Campania. 5 forti criticità in provincia di Salerno. - Telecolore : Il monitoraggio della Goletta Verde di Legambiente -

Ultime Notizie dalla rete : Legambiente mare Legambiente: mare da bollino rosso a Barletta nei pressi del canale H La Gazzetta del Mezzogiorno Mare in Campania: tra i più inquinati proprio quello Vesuviano ECCO L’ELENCO REGIONALE

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...

Legambiente, mare inquinato in 14 punti in Campania. 5 forti criticità in provincia di Salerno.

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge per la presenza di sostanze inquinanti: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quell ...