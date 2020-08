Juventus, ingaggio low cost per Pirlo: guadagnerà meno di un quindicesimo dello stipendio di Ronaldo (Di martedì 11 agosto 2020) La Juventus ha scelto Andrea Pirlo per dare il via al nuovo corso dopo l’esonero di Maurizio Sarri, sollevato dal suo incarico dopo la prematura eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione. Pier Marco Tacca/Getty ImagesIl nuovo allenatore bianconero comincerà la sua esperienza in panchina con uno dei club più prestigiosi del pianeta, dovendo gestire uno spogliatoio tutt’altro che ‘normale’. Non sarà facile farsi ascoltare e imporre le proprie idee, a maggior ragione quando il proprio ingaggio supera solo quello di tre calciatori in rosa. Pirlo infatti guadagnerà 1,8 milioni di euro per i prossimi due anni, una cifra superiore solo a quella percepita da Demiral (1,8 milioni), Buffon (1,5) e Pinsoglio (0,3). Foto Getty / Valerio ... Leggi su sportfair

