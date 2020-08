Gazzetta: il Napoli tratta col CSKA Mosca per Nikola Vlasic (Di martedì 11 agosto 2020) Nel vertice di Capri di ieri, Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato anche di mercato. Si sono trovati d’accordo sulla necessità di un nuovo centrocampista. E il profilo individuato, scrive la Gazzetta dello Sport, è quello di Nikola Vlasic. 22 anni, è trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata. “Giuntoli ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore attraverso alcuni suoi emissari. L’operazione si potrebbe fare, perché i russi sembrano ben disposti a cederlo dinanzi ad una proposta interessante. Il valore attuale del cartellino di Vlasic si aggira intorno ai 22 milioni, ma Giuntoli ne offrirà una ventina, aggiungendo magari un bonus. Il nazionale croato è legato al ... Leggi su ilnapolista

