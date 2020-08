Gasperini “Col Psg è dura ma c'è fiducia di poter fare bene” (Di martedì 11 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Il Paris Saint Germain è una grande squadra con grandi giocatori, in Francia domina da anni, nelle coppe nazionali e in campionato. Ma siamo arrivati fin qua superando squadre molto difficili e per quanto sia una partita complicata abbiamo la fiducia di poter fare bene”. Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta si presentano a testa alta a Lisbona, dove domani al “Da Luz” affronteranno il Psg nei quarti di Champions. “Ormai ci siamo – confessa ai microfoni di Sky Sport – Man mano che si avvicina la partita c'è maggiore adrenalina. Questo è uno stadio meraviglioso, bellissimo, non ci eravamo mai stati. ... Leggi su iltempo

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - Atalanta_BC : ??? | Press conference #Gasperini: 'Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara per la passione e l'a… - GoalItalia : La stoccata di Immobile a Gasperini ?? - sportli26181512 : Atalanta-Psg, Gasperini: 'Noi come la Nazionale. Psg forte, ma ci crediamo': L'allenatore nerazzurro alla vigilia d… - Atalanta_BC : ??? | Press conference @Dirono: 'I risultati sin qui sono stati straordinari. Con l'arrivo del mister quattro anni… -