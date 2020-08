Diego Sarno: il consigliere PD in Piemonte che dice di aver chiesto il bonus “per errore” (Di martedì 11 agosto 2020) Diego Sarno, consigliere del Partito Democratico in Regione Piemonte, su Facebook fa sapere che ha chiesto anche lui il bonus 600 euro Partite IVA, o meglio che lo ha fatto la sua compagna “per errore” ma che poi lui lo ha devoluto in beneficenza. Diego Sarno: il consigliere PD in Piemonte che dice di aver chiesto il bonus per errore Questa è la versione di Sarno: La mia compagna fa questo di lavoro e da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia attività professionale. Durante il lockdown, per provare diverse procedure ha usato la sua partita Iva e anche la mia (avendone due tipologie diverse) ... Leggi su nextquotidiano

Diego Sarno, consigliere regionale piemontese eletto tra le fila del Partito Democratico, avrebbe usufruito del bonus per le partita iva da 600 +600 euro. Ad autodenunciarsi è proprio lui con un lungo ...

Bonus Inps, la confessione del consigliere Pd: “E’ vero, l’ho chiesto. Ho dato i soldi in beneficenza”

«Ciao a tutti, sono qui per raccontarvi della questione 600 euro Inps e di come sono andati i fatti per quanto mi riguarda. Ho deciso di scrivere perché come sanno le persone che mi conoscono, quando ...

