Coronavirus: Iran, 2.345 casi e 184 morti in 24 ore (Di martedì 11 agosto 2020) TEHERAN, 11 AGO - L'Iran ha registrato 2.345 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 331.189: lo ha reso noto oggi la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il numero di persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo ha appena superato i 20 milioni: sono questi i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University (USA), che riport ...

Coronavirus: Iran, 2.345 casi e 184 morti in 24 ore

TEHERAN, 11 AGO - L'Iran ha registrato 2.345 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a quota 331.189: lo ha reso noto oggi la portav ...

