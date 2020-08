Contro la pandemia la collaborazione internazionale è fondamentale (Di martedì 11 agosto 2020) La pandemia da Covid 19 è un fenomeno planetario che ha avuto una rapidissima diffusione e ha sconvolto le abitudini di tutti. In breve tempo siamo passati da 13 comuni in lockdown a fine febbraio, a 3 miliardi di cittadini di tutto il mondo isolati per una curva epidemiologica che ha subito un’improvvisa impennata. Una vicenda di questo tipo, in così rapida ed inaspettata evoluzione, va affrontata evitando gli approcci ideologici. Bisogna avere un approccio scientifico. È questo il senso dell’approvazione alla Camera dei deputati di una mozione di maggioranza che punta a promuovere un accertamento internazionale sulle origini dell’epidemia da COVID-19 e dare degli indirizzi unitari nell’ambito dell’Unione europea per la gestione delle emergenze epidemiologiche. Quando il virus è arrivato in ... Leggi su ilblogdellestelle

iLCiTwi : RT @VaeVictis: Il vaccino più efficace contro il virus esiste già: basta tradurre in adeguate strutture protette un’adeguata schiera d’espe… - M5S_Camera : Contro la pandemia la collaborazione internazionale è fondamentale - M5S_Senato : Contro la pandemia la collaborazione internazionale è fondamentale - Filipposixflag : RT @VaeVictis: Il vaccino più efficace contro il virus esiste già: basta tradurre in adeguate strutture protette un’adeguata schiera d’espe… - morganalafatica : RT @VaeVictis: Il vaccino più efficace contro il virus esiste già: basta tradurre in adeguate strutture protette un’adeguata schiera d’espe… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro pandemia Coronavirus, Oms: “Il mondo spende miliardi contro il terrorismo, investa per prepararsi alle… Il Fatto Quotidiano Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il coronavirus»

Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha sviluppato il primo vaccino efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportato da alcuni siti di ...

Bonus 600 euro, dico sì alla richiesta di Crimi. Ma basta gogne mediatiche contro le istituzioni

Il bonus di 600 euro richiesto da 5 parlamentari e forse ottenuto da 3 è una vicenda che preoccupa per chi si pone a difesa delle istituzioni democratiche e, al di là della vulgata costruita dal pensi ...

Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha sviluppato il primo vaccino efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportato da alcuni siti di ...Il bonus di 600 euro richiesto da 5 parlamentari e forse ottenuto da 3 è una vicenda che preoccupa per chi si pone a difesa delle istituzioni democratiche e, al di là della vulgata costruita dal pensi ...