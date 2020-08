Calabria, tre scosse di terremoto nella notte: centinaia di persone in strada (Di martedì 11 agosto 2020) Tre scosse di terremoto in provincia di Cosenza. E’ stata una notte turbolenta per i calabresi. Il sisma più intenso alle 3 e 36 di magnitudo 3.7. Decine i residenti svegliati nel cuore della notte che si sono riversati in strada in preda alla paura. Cosenza, tre scosse di terremoto: paura tra la popolazione A … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Calabria tre Trema ancora la terra in Calabria, tre scosse di terremoto nella notte Zoom24.it Basilicata in lockdown, perso un miliardo di Pil: annullato l'effetto Matera

Un miliardo di euro sfumato per il lockdown. Questo, a fine anno, sarà il conto pagato dalla Basilicata per il Covid. Nonostante la pandemia qui abbia contagiato meno di 500 persone e causato 28 deces ...

Giovanni Saccà: “Grazie alle talpe si costruisce sottoterra. Tempi molto più brevi e niente espropri”

ROMA. «Il tunnel sotto lo Stretto? Pensi che il primo progetto risale addirittura la 1870» spiega, l’ingegnere Giovanni Saccà che già tre anni fa ha presentato al Mit la sua proposta per unire Reggio ...

