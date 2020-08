Bosz: «Lukaku troppo forte nell’uno contro uno» – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole Dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Bayer Leverkusen Bosz è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole. «Abbiamo perso contro un grande avversario. Non abbiamo giocato bene nei primi venti minuti, abbiamo avuto problemi con un attaccante fortissimo come Lukaku. Poi siamo andati meglio, pensavo che saremmo riusciti a girare la partita. Penso che potevamo fare meglio, siamo delusi. Dopo i primi 20 minuti abbiamo cambiato gioco, Brozovic non può essere così libero in mezzo al campo. Poi Lukaku in uno contro uno è troppo forte. Dopo ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Inter-Bayer Leverkusen 2-1 Bosz: “Lukaku fortissimo siamo delusi ma nerazzurri grandi avversari” - #Inter-Bayer… - zazoomblog : Inter-Bayer Leverkusen 2-1 Bosz: “Lukaku fortissimo siamo delusi ma nerazzurri grandi avversari” - #Inter-Bayer… - sportface2016 : #EuropaLeague #InterLeverkusen Le parole del tecnico dei tedeschi #Bosz dopo il match - OcchioBeppe : RT @FcInterNewsit: Bosz in conferenza: 'Perso contro un grande avversario. Lukaku troppo forte in 1-contro-1' - FcInterNewsit : Bosz in conferenza: 'Perso contro un grande avversario. Lukaku troppo forte in 1-contro-1' -