Apple, anche Tim Cook nel “club dei miliardari” (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – anche Tim Cook, amministratore delegato di Apple, è entrato a far parte del “club dei miliardari“. A certificare lo “status” di Cook è la BBC che cita le stime del Bloomberg Billionaire Index. Cook possiede più di 847mila azioni Apple – attualmente scambiate a 448 dollari a Wall Street – e lo scorso anno ha incassato un emolumento totale di oltre 125 milioni di dollari. Nel frattempo la società dell’IPhone si appresta a tagliare il traguardo dei 2mila miliardi di capitalizzazione, prima società a raggiungere tale risultato. Al momento in Borsa vale 1.910 miliardi dopo aver abbattuto due anni fa il muro dei mille miliardi di capitalizzazione. Leggi su quifinanza

