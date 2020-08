X Factor Uk, Simon Cowell grave incidente in bici: operato d’urgenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Simon Cowell è un produttore discografico britannico e famoso volto del programma X Factor in versione Uk. Classe 1959 è nato a Londra e ad oggi è il responsabile dei format dei talent “X Factor” e “Got Talent” della NBC. Ha conosciuto la notorietà con il programma statunitense “American Idol” sempre in qualità di giudice. Da ricordare la sua selezione, insieme alla cantante Nicole Scherzinger, dei cantanti che hanno formato la famosa band One Direction e che hanno conosciuto la fama nazionale. X Factor Uk è stato davvero un successo e la presenza di Simon Cowell è ... Leggi su velvetgossip

marcamoly : Grave incidente in bici per Simon Cowell. Il famosissimo giudice X Factor UK e American Idol e caduto dalla sua bic… - Maryeterngif1 : Grave incidente per la star di 'X Factor' Simon Cowell è caduto con una bici elettrica - ATTORI ITALIANI E STRANIER… - infoitcultura : Grave incidente in bici per Simon Cowell, re dei talent show e papà di X Factor e America’s Got Talent - Dome689 : RT @Open_gol: Provava la sua nuova bici elettrica nel cortile di casa - Open_gol : Provava la sua nuova bici elettrica nel cortile di casa -