Terremoto: forte scossa al largo dell’Honduras [MAPPE e DATI] (Di lunedì 10 agosto 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa al largo dell’Honduras. La scossa, di magnitudo 5.7, ha avuto epicentro al largo dell’Honduras, nella regione di Bay Islands. L’ipocentro è stato localizzato a 5.7 Km di profondità.L'articolo Terremoto: forte scossa al largo dell’Honduras MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

