Temptation Island, Maria De Filippi ad Alessia Marcuzzi: ‘Non puoi condurre il falò con la minigonna’ (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è stata un po’ di confusione in merito alle due edizioni del 2020 di Temptation Island. Ci si aspettava – come l’anno scorso – una edizione nip condotta di Filippo Bisciglia e una vip con a capo Alessia Marcuzzi, e invece i vip (anche se solo 2 coppie) sono comparsi nell’edizione di Bisciglia e quella di Alessia – in partenza il 9 settembre – sarà interamente nip ossia composta da coppie di persone non famose. Il motivo? Una scelta di Maria De Filippi come rivela in una intervista al settimanale Gente. Temptation Island con Alessia Marcuzzi a settembre: ecco come sarà Temptation Island, ... Leggi su tvzap.kataweb

