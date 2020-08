Stadio Collana, per la Corte dei Conti criticità su controlli e gestione. (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - NAPOLI, 24 OTT - La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, in merito alla vicenda dello Stadio Collana del Vomero, ha preso atto che rispetto al progetto finale non esiste compatibilità ... Leggi su gazzettadinapoli

massimoneri90 : Stadio Collana, la Procura della Corte dei Conti: «Nessun miglioramento dell’impianto in concessione» - massimoneri90 : Stadio Collana di Napoli, indagano Guardia di finanza e Procura della Corte dei Conti - Scisciano : Napoli, riscontrate irregolarità nelle verifiche dei lavori dello Stadio Collana: nominato commissario ad Acta: Nap… - RedazioneTvcity : La Finanza indaga sui lavori allo stadio Collana di Napoli, nominato commissario per le verifiche -… - GrumoNevanoNews : Guardia di Finanza e Procura della Corte dei Conti indagano sullo Stadio Collana -