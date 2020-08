Spal, Mattioli: “Retrocessione? Mi son sentito tradito dai giocatori. Puntiamo a risalire subito” (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel giorno della presentazione del niovo direttore sportivo, in casa Spal è il presidente Walter Mattioli a prendere la parola e fare un riassunto della stagione appena conclusa. Una retrocessione amara e per certi versi inaspettata, soprattutto rispetto all'atteggiamento della squadra e dei giocatori.Mattioli: "Deluso dai giocatori. Ora sguardo al futuro..."caption id="attachment 898633" align="alignnone" width="1024" Spal (Getty images)/caption"Chiudiamo la parentesi di un anno non molto fortunato, dove sono stati commessi senz’altro errori. Il periodo del Coronavirus è stato molto particolare. Dopo Parma ci siamo fermati, ma non è stato facile. Sul finale disastroso hanno inciso molto le partite contro il Cagliari e il Milan. Mai pensavamo a un finale del ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Spal, Mattioli: 'Retrocessione? Mi son sentito tradito dai giocatori. Puntiamo a risalire subito' -… - Marcamat0 : #Calciomercato #Spal #Mattioli: Abbiamo bloccato 5/6 giocatori molto importanti per la Serie B, li valuteremo insieme all'allenatore - PozzatiGiovanni : #Vagnati mi ha chiesto di poter andar via e, dopo aver sentito la proprietà, ho accettato: pur sapendo che avrebbe… - PozzatiGiovanni : #Mattioli: “#Bonifazi non credo voglia rimanere in #SerieBKT” #Spal #Calciomercato - TUTTOB1 : Spal, il pres. Mattioli: 'Serie B durissima, noi faremo una squadra importante' -