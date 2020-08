Si tuffa e non riemerge, salvato dalla fidanzata: la sua vita è appesa a un filo (Di lunedì 10 agosto 2020) Sta lottando per la vita in ospedale il 37enne Luca Pialorsi, vittima probabilmente di un malore improvviso mentre si trovava sott'acqua, a quasi 20 metri di profondità, nella zona del Prato della ... Leggi su bresciatoday

Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: Si tuffa nel Po per salvare il suo cane, morto 42enne. Il cane, per cui l’uomo si era lanciato in acqua, è sopravvissuto. N… - JuanCalosoooooo : RT @Luca_15_5: Si tuffa nel Po per salvare il suo cane, morto 42enne. Il cane, per cui l’uomo si era lanciato in acqua, è sopravvissuto. N… - Luca_15_5 : Si tuffa nel Po per salvare il suo cane, morto 42enne. Il cane, per cui l’uomo si era lanciato in acqua, è sopravvi… - LUCA_LUCAAAA : @StaseraItalia @AnnalisaChirico Io non capisco perchè non abbandona il giornalismo e si tuffa in politica , avrebbe… - infoitinterno : RAVENNA: Si tuffa ma non riemerge, tragedia in piscina -

Ultime Notizie dalla rete : tuffa non Si tuffa e non riemerge, salvato dalla fidanzata: la sua vita è appesa a un filo BresciaToday Conto alla rovescia per le stelle cadenti d’estate

, uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell’anno. È atteso la notte tra l’11 e il 12 agosto il picco dello sciame delle Perseidi, come vengono definite le cosiddette lacrime di San Lorenz ...

Malore durante un’immersione nel lago d’Idro, sub salvato dalla fidanzata: è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 37 anni che si è sentito male durante un’immersione nel lago d’Idro, in provincia di Brescia, nella giornata di domenica 9 agosto. A salvarlo è stata la prontez ...

, uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell’anno. È atteso la notte tra l’11 e il 12 agosto il picco dello sciame delle Perseidi, come vengono definite le cosiddette lacrime di San Lorenz ...Lotta tra la vita e la morte un uomo di 37 anni che si è sentito male durante un’immersione nel lago d’Idro, in provincia di Brescia, nella giornata di domenica 9 agosto. A salvarlo è stata la prontez ...