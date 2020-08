Setti: "Napoli su Faraoni. Kumbulla va in un top club" (Di lunedì 10 agosto 2020) Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Setti , presidente di un Verona reduce da un campionato straordinario ma destinato a cambiare pesantemente volto in vista delle tante cessioni. ... Leggi su corrieredellosport

acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? Il presidente del #Verona #Setti parla a #KissKissNapoli ?? “#Rrahmani? Grande professionista” ?? “#Kumbulla? È stato ad… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? Il presidente del #Verona #Setti parla a #KissKissNapoli ?? “#Rrahmani? Grande professionista” ?? “#Kumbulla? È stato ad… - BombeDiVlad : ?? Il presidente del #Verona #Setti parla a #KissKissNapoli ?? “#Rrahmani? Grande professionista” ?? “#Kumbulla? È s… - sportli26181512 : Setti: 'Napoli su Faraoni. Kumbulla va in un top club': Il presidente del Verona: 'Rrahmani grande professionista,… - Solo_La_Lazio : ?? #Kumbulla a gennaio era a un passo dal #Napoli ??? Lo rivela il presidente dell'@HellasVeronaFC #Setti ?? Leggi qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Setti Napoli

Queste le parole del presidente del Verona Maurizio Setti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Rrahmani ha colpito parecchi pali quest'anno, ma puo' migliorare anche in termini di gol - ha ...Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!