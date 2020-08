Raffica di scippi nel Lodigiano, è allarme (Di lunedì 10 agosto 2020) Cervignano D'Adda, Lodi,, 10 agosto 2020 - Scippo con strappo della collana d'oro, anziana in ospedale . Spavento e una leggera caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, per la pensionata di ... Leggi su ilgiorno

zazoomblog : Raffica di scippi nel Lodigiano è allarme - #Raffica #scippi #Lodigiano #allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Raffica scippi Raffica di scippi nel Lodigiano, è allarme IL GIORNO Raffica di scippi nel Lodigiano, è allarme

Cervignano D'Adda (Lodi), 10 agosto 2020 - Scippo con strappo della collana d’oro, anziana in ospedale. Spavento e una leggera caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, per la pensionata di Cervign ...

Ferrara, raffica di truffe ai danni di anziani: indagano i carabinieri

FERRARA. Raffica di truffe, furti e scippi ai danni di anziani a Ferrara e dintorni. Sabato 1 agosto una signora di 74 anni, vedova e pensionata, è stata avvicinata da un uomo mentre si trovava al cen ...

Cervignano D'Adda (Lodi), 10 agosto 2020 - Scippo con strappo della collana d’oro, anziana in ospedale. Spavento e una leggera caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, per la pensionata di Cervign ...FERRARA. Raffica di truffe, furti e scippi ai danni di anziani a Ferrara e dintorni. Sabato 1 agosto una signora di 74 anni, vedova e pensionata, è stata avvicinata da un uomo mentre si trovava al cen ...