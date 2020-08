Piazza Affari positiva assieme agli altri mercati europei (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari che sceglie la strada del rialzo, in scia ai positivi dati dell’inflazione cinese e dell’indice Sentix europeo. Frattanto, i Future USA danno segnali positivi per l’apertura odierna di Wall Street a dispetto del persistere di tensioni fra USA e Cina sul commercio. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,175. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +145 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%. Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un progresso dello 0,18%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,38%, seduta buona per Parigi, ... Leggi su quifinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie L’attesa per l’opa di Friedkin affonda la Roma in borsa: L’aspettativa di un’opa obbligatoria da… - repubblica : Gedi, Giano Holding arriva al 100%. Il titolo via da Piazza Affari [aggiornamento delle 12:18] - infoitsport : Cala il titolo Juventus in borsa: apertura di settimana a Piazza Affari al -11% - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Mattina nera per il titolo Juventus in borsa: apertura di settimana a Piazza Affari al -11% - TUTTOJUVE_COM : Mattina nera per il titolo Juventus in borsa: apertura di settimana a Piazza Affari al -11% -