Omicidio a Pontedecimo, ucciso un 68enne (Di lunedì 10 agosto 2020) In casa con la vittima i due figli dell'uomo, che ora sono interrogati dagli agenti di polizia giunti sul posto Leggi su repubblica

cronaca_news : Omicidio a Pontedecimo, ucciso un 68enne - rep_genova : Omicidio a Pontedecimo, ucciso un 68enne [di MARCO LIGNANA] [aggiornamento delle 22:46] - LiguriaOggi : Genova – Omicidio in via Garrone a Pontedecimo - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Omicidio a Pontedecimo, morto un uomo di 68 anni - GenovaQuotidian : Omicidio a Pontedecimo, morto un uomo di 68 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Pontedecimo

La Repubblica

In casa con la vittima, un pensionato di 68 anni, c'erano i due figli. E sono loro, adesso, che i poliziotti della squadra mobile di Genova stanno interrogando. Per cercare di fare luce su quanto acca ...Omicidio questa sera in un'abitazione di Pontedecimo, nella periferia di Genova: la vittima è un uomo di 68 anni trovato in un lago di sangue dai due figli ventenni che poi hanno lanciato l'allarme al ...