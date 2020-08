Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Inizia Oggi ufficialmente uno delle settimane più vacanziere dell’estate 2020. E cosa aspetta gli appassionati della televisione in questo primo giorno, lunedì 10 agosto. Stasera in tv: in onda sui canali Rai Alle 21:25 su Rai 1 va in onda la serie Il giovane Montalbano. Quella di questa sera è l’ultima puntata della seconda stagione della serie tv Rai che ha titolo Un’Albicocca. Questa è sicuramente una puntata fondamentale, anche storicamente. Salvo sta per dire addio alla sua amata Vigata, ma intanto il Paese viene sconvolto dalla strage di Capaci. La morte di Falcone rimette tutto in discussione per il protagonista. Hawaii Five – 0 – Rai 2 Finale di stagione. Aaron Wright è ancora in fuga, ma il cerchio si stringe attorno al fuggitivo che alla fine viene ... Leggi su thesocialpost

DavidSassoli : Tutta #Italia ne aveva da poco unanimemente celebrato il secolo di vita. Oggi #FrancaValeri ci ha lasciato, e con l… - matteosalvinimi : Queste immagini non le vedrete in tv. Accoglienza commovente oggi a Empoli (Firenze): questa è la migliore risposta… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Queste immagini non le vedrete in tv. Accoglienza commovente oggi a Empoli (Firenze): questa è la migli… - fatequalcosa : RT @borghi_claudio: @4everAnnina Massi brava, hai capito tutto. Intanto oggi tutta Italia sa dei 600 euro e nessuno sa dei 28 miliardi del… - luca_dream : RT @borghi_claudio: @4everAnnina Massi brava, hai capito tutto. Intanto oggi tutta Italia sa dei 600 euro e nessuno sa dei 28 miliardi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Cielo sereno su tutta la provincia di Ravenna oggi, domenica 9 agosto ravennanotizie.it Bari, terzo caso di fila: positiva una partoriente

BARI - Il professor Pier Luigi Lopalco garantisce che si tratta «di un puro fatto statistico, perché tutte le partorienti oggi fanno il test e quindi qualcuna risulta positiva». Ma nella notte tra sab ...

IL MATTINO - Rinnovo Gattuso, oggi a Capri senza agente: non intende dire sì! No alle clausole

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna Il Mattino ci sarà un incontro a Capri tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Oggi a Capri è in programma l’incontro tra Gennaro Gattuso e Aurelio De ...

