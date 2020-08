Nuova avventura per Recoba: parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuova avventura per Alvaro Recoba: l’ex attaccante dell’Inter parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay Nuova avventura per Alvaro Recoba. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, sarà tra i protagonisti di MasterChef Celebrity in Uruguay. Ad annunciarlo è stato l’account Twitter del programma, alla sua prima edizione nel paese con i personaggi famosi nei panni dei cuochi. L’uruguaiano sarà dietro ai fornelli così come capitato in passato a un suo ex collega calcistico come Lorenzo Amoruso, ma anche all’ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero. ¡Bienvenido Álvaro "Chino" ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Nuova avventura Real Martellago pronto a tuffarsi in una nuova avventura in Eccellenza venetogol.it Al via era Pirlo: "Così giocherà la mia Juve". Ma spunta il caso Ronaldo: il portoghese vuole lasciare

Pirlo. Gli aggettivi per lui, in tanti anni di carriera da calciatore, si sono sprecati, ma nessuno finora l'aveva chiamato mister. Una definizione strana anche per Gigi Buffon che, dopo aver calcato ...

Tania Cagnotto si ritira. Dallapè, la compagna di tuffi e medaglie: «Volevamo una gara da madri»

Francesca Dallapè, trentina, 34 anni, è l’altra metà della coppia agonistica con Tania Cagnotto. «Gareggiare a Tokyo da mamme era il nostro sogno. Per lanciare un messaggio positivo: anche con i figli ...

