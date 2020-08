"Nel 2021 si vota". Giorni contati? Salvini stronca Conte: adesso deve dimettersi (Di lunedì 10 agosto 2020) "Nel 2021 si andrà a votare... So che loro vogliono attendere il 2022 per eleggere il successore di Mattarella, ma non ce la faranno, è impensabile tenere sotto sequestro gli italiani fino a fine legislatura senza peraltro fare nulla". Ne è sicuro il leader della Lega Matteo Salvini, che in un'intervista a Libero, a un anno di distanza dalla crisi del primo governo Conte, dice: "Rifarei tutto: l'errore non l'ho fatto io ma chi ha impedito all'Italia di andare al voto". Per l'ex ministro dell'Interno le prossime regionali saranno lo spartiacque della legislatura: "Il sondaggio vero ci sarà a settembre, e lì si avrà la conferma che le cose non sono cambiate: la Lega sarà ancora di gran lunga il primo partito". A ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 A Ripalta Cremasca la nuova rotatoria nel 2021 La Provincia Peugeot punta al ritorno in USA nel 2023 grazie a Fiat Chrysler

Entrambe le società si aspettavano che il completamento della fusione avverrà nel primo trimestre del 2021, e ciò è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, che includono l’approvazione da parte ...

Dwayne Johnson: una fan art rende omaggio alle interpretazioni dell’attore

Le riprese di Black Adam sarebbero dovute partire a luglio, per ovvi motivi ciò non è stato possibile e pertanto la prima data utile sarà nel 2021, quando cioè l’attore avrà finito di girare Red ...

