Nadia Toffa canzone del cuore | L’interpretazione memorabile della giornalista (Di lunedì 10 agosto 2020) A quasi un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo Nadia Toffa e la sua canzone del cuore scritta e interpretata, in modo eccezionale, dalla stessa giornalista de Le Iene. Un pezzo toccante che racconta molto di lei e delle sua battaglia. Il prossimo 13 agosto sarà il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa, la giornalista … L'articolo Nadia Toffa canzone del cuore L’interpretazione memorabile della giornalista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FacciamoRumore : “Non mollate mai che non siete soli...non siete soli”. E Nadia Toffa sapeva di non essere sola...neanche quando il… - EmmeEmm_ : Anche Nadia Toffa pensava di essere guarita... - Federic01996 : @Gio79803890 @CorneliaHale94 Di giovedì contro le iene su Nadia toffa sarebbe proprio folle... - iboitwit : Vado a letto pensando a Nadia toffa. Forse il suo male non se lo meritava a differenza di metà squadra bianconera... - infoitcultura : L’ultimo dono di Nadia Toffa alla famiglia | Il commovente racconto della mamma -