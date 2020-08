Marsala, aggressione razzista nella notte: “Rispetta gli italiani” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un giovane extracomunitario ha subito un’aggressione razzista da parte di un abitante di Marsala. aggressione razzista a Marsala nella notte tra sabato e domenica. Lo hanno reso noto due esponenti politici locali che hanno anche descritto l’attacco. Un giovane infatti è stato picchiato da un coetaneo marsalese: altri coetanei hanno fatto un cordone per evitare che qualcuno intervenisse per aiutare la vittima. L’aggressore ha continuato a sferrare pugni anche quando la vittima si trovava ormai a terra e non reagiva più. I testimoni riportano che uno dei giovani presenti avrebbe detto “Così impari a rispettare gli italiani”. Sembra che ci siano altre tre vittime di aggressioni nel comune siciliano. Alcune ... Leggi su bloglive

Un giovane, e non sarebbe l'unico, è stato preso a pugni da un ragazzo marsalese spalleggiato da altri coetanei. La denuncia di due politici MARSALA - Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 ...

