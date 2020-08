Kavalan annuncia secondo whisky STR (Di lunedì 10 agosto 2020) Prossimo al lancio, questo whisky Kavalan è stato invecchiato in botti appositamente raschiate, tostate e ricarbonizzate. TAIPEI, 10 agosto 2020 /PRNewswire/



Cinque anni dopo aver ottenuto il riconoscimento di "Miglior single malt al mondo" ai World Whiskies Award, il leggendario Kavalan Solist Vinho Barrique ha ora un successore. Kavalan ha annunciato che lancerà un secondo whisky STR (tecnica di raschiatura, tostatura e ricarbonizzazione) a ottobre a Taiwan in un cofanetto natalizio esclusivo di 4 bottiglie. Nel 2006 a Taiwan l'ormai scomparso dott. Jim Swan e Kavalan idearono la tecnica artigianale dell'STR. Nel loro percorso verso gli aromi più straordinari, hanno formulato una ricetta rigorosa per la tostatura e la ... Leggi su iltempo

