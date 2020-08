Juventus, Chiellini emblematico: “Cerco di trovare un senso a tante cose. Voglio continuare a vincere” (Di lunedì 10 agosto 2020) Che sia stata un'annata molto particolare era ben evidente. Il mondo ha subito e subisce ancora gli effetti della pandemia di Covid-19. Anche il mondo del calcio ne ha risentito e i giocatori si sono trovati ad affrontare una situazione difficile e sicuramente inedita. Al termine di quella che è stata una stagione lunga e complicata, è Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, a voler fare il punto di quanto accaduto. Sia a livello personale che di squadra.Chiellini: "Provo a trovare un senso a..."caption id="attachment 860461" align="alignnone" width="908" Giorgio Chiellini (getty images)/caption"Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso". Inizia così il post social su Instagram di ... Leggi su itasportpress

Non è stata una stagione facile per Giorgio Chiellini che ha dovuto guardare i propri compagni dalla tribuna per 4/5 di stagione, prima infortunandosi e poi non riuscendo più a ritrovare la condizione ..."4-3-3 e tutti avanti". La si può racchiudere in questa frase, pronunciata in una videochat su Instagram con Fabio Cannavaro durante la pandemia, la filosofia che Andrea Pirlo intende portare alla Juv ...