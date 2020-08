Juve, calo in Borsa: il nuovo corso comincia dal -11% (Di lunedì 10 agosto 2020) L'apertura della settimana a Piazza Affari comincia con un forte ribasso per la Juventus, che cede oltre l'11% a 0,81 euro dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di Champions League di venerdì ... Leggi su gazzetta

Tanino98690526 : @MarcoCbr600 @Gazzetta_it Gufaccio, e fisiologico il calo in borsa, da poco la Juve è uscita dalla Champions, si rialzerà in borsa - sportli26181512 : La Champions affossa la Juve in Borsa: il nuovo corso comincia dal -11%: La Champions affossa la Juve in Borsa: il… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La #Champions affossa la #Juve in #Borsa: il nuovo corso comincia dal -11% - Gazzetta_it : La #Champions affossa la #Juve in #Borsa: il nuovo corso comincia dal -11% - vincentius1984 : @juventusfc @Pirlo_official Mio dio ma che siamo il milan?!siete una vergogna!affidare la panchina della juve ad un… -