Jared Leto si trasforma nel Joker, l'incredibile video dal set di Suicide Squad (Di lunedì 10 agosto 2020) La trasformazione di Jared Leto nel Joker in un video girato dietro le quinte di Suicide Squad: dai capelli al trucco, l'attore diventa irriconoscibile. Piaccia o no, il Joker di Jared Leto in Suicide Squad ha lasciato il segno e resta forse la trasformazione più drastica tra quelle intraprese dall'attore premio Oscar sul grande schermo. Una trasformazione che possiamo vedere in un video girato dietro le quinte del film. Seduto davanti allo specchio, Jared Leto si trasforma fino a diventare irriconoscibile. Il video che potete vedere qui sopra, mostra tutti i ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jared Leto si trasforma nel Joker, l'incredibile video dal set di Suicide Squad - foto_nerd : Jared Leto, tramite un post sulla sua pagina Instagram, annuncia che interpreterà Andy Warhol in un film biografico… - ViolaRaakel : E con millemila 'Jared Leto' che mi contattano su twitter e instagram, io vado avanti a scrivere che è meglio! ?? Ma… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Confermato il prossimo ruolo di Jared Leto, ed è assolutamente perfetto per lui - - RegalinoV : Jared Leto sarà Andy Warhol in un film biografico su di lui -