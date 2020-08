Jared Leto: presto interpreterà Andy Warhol (Di lunedì 10 agosto 2020) Jared Leto ha annunciato sul suo profilo Instagram che il suo prossimo ruolo consisterà nel vestire i panni del celebre artista Andy Warhol La star Jared Leto ha affermato che sarà presto protagonista di un biopic sulla vita di Andy Warhol. È stato proprio l’attore a dare tale notizia, pubblicando un post sul suo profilo Instagram che omaggiava il più importante esponente della Pop Art. Infatti il 7 agosto, giorno in cui Andy avrebbe compiuto ben 92 anni, Jared Leto ha condiviso un ricordo sull’artista scrivendo quanto segue: Si è vero, sarò Andy Warhol in un nuovo film. Sono così felice ed ... Leggi su tuttotek

