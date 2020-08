iPhone 12, 5 funzioni che dovrebbe «rubare» ai migliori smartphone Android (Di lunedì 10 agosto 2020) L’arrivo del nuovo Samsung Galaxy Note 20 Ultra è un attacco diretto al prossimo iPhone 12: non è più il solito tentativo dell’azienda coreana di anticiparlo per convincere qualche appassionato ancora indeciso, si tratta di una stilettata diretta alle novità in arrivo da Apple per bruciarle e batterle sul tempo. Erano anni che la serie Note non convinceva così tanto gli addetti ai lavori in termini di design e di potenzialità, non relegati soltanto al mondo della produttività ma in grado di soddisfare davvero tutti. A tal punto da spingere anche i fan più sfegatati della Mela a chiedere ad Apple di cominciare a prendere in considerazione alcune contromisure per ribattere colpo su colpo. Ci sono 5 funzionalità che iPhone 12 potrebbe tranquillamente adottare prendendo spunto dai ... Leggi su gqitalia

margheisi : @riventheripper Non c'è paragone e sono brutti. È che ormai WhatsApp limita a priori alcune funzioni di Android qui… - shadowsjagi : @Miss_Salander @Start_to_simile ma perchè voi avete sto tasto? io ho android, mi sa che sta cosa funzioni solo per… - mariodisimone81 : Popolo di Twitter vi chiedo un aiuto specialmente a coloro che usano iPhone .Qualcuno mi spieghi prima di andare a… - alessperr : Aggiornamento iPhone: nuove funzioni Salute, tra le quali la possibilità di segnalare i sintomi tipici del Covid e… - CHVNEL95s : raga mi dite come posso scaricare spotify craccato su iphone che funzioni ovvio? -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone funzioni 5 funzioni che iPhone 12 dovrebbe «rubare» ai migliori smartphone Android GQ Italia IPhone 12, il notch avrà dimensioni importanti: ecco come sarà

Le dimensioni del notch dell'iPhone 12 non saranno ridotte, ma continuerà a occupare tutta la parte superiore dello smartphone. Ecco come sarà L’iPhone 12 è uno degli smartphone più attesi della fine ...

In arrivo la sincronizzazione delle chat tra iOS e Android su WhatsApp?

Recentemente abbiamo parlato di alcune novità in arrivo su WhatsApp, tra le quali la possibilità di utilizzare uno stesso account su 4 diversi dispositivi, ma potrebbe esserci dell’altro, infatti si i ...

Le dimensioni del notch dell'iPhone 12 non saranno ridotte, ma continuerà a occupare tutta la parte superiore dello smartphone. Ecco come sarà L’iPhone 12 è uno degli smartphone più attesi della fine ...Recentemente abbiamo parlato di alcune novità in arrivo su WhatsApp, tra le quali la possibilità di utilizzare uno stesso account su 4 diversi dispositivi, ma potrebbe esserci dell’altro, infatti si i ...