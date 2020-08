Giulia Cavaglià amore finito | Messaggi subliminali per Francesco Sole | Video (Di lunedì 10 agosto 2020) Giulia Cavaglià confessa il suo amore finito per il giovane scrittore tramite una canzone che, sembra aver detto tutto quello che realmente la ex tronista prova per lui. La grande storia d’amore che sembrava voler diventare sempre più importante tanto da pensare alla convivenza, sembra ormai terminata per cause che ancora entrambi non hanno voluto rivelare. Francesco Sole infatti, si sta godendo la sua serena vacanza a Forte Dei Marmi mentre la sua presunta fidanzata si starebbe divertendo insieme ad Angela Nasti per il suo compleanno. Una relazione che ormai sembra arrivata agli sgoccioli a causa di fatti che nessuno dei due vuole realmente raccontare. Entrambi però, da diverse settimane sembrano lanciarsi dei Messaggi ... Leggi su giornal

