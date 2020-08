Furbetti del bonus, Crimi e Di Maio: "Rinuncino alla privacy. I nomi devono essere resi pubblici" (Di lunedì 10 agosto 2020) È caccia ai Furbetti del bonus dopo le rivelazioni della Repubblica che, sulla base delle segnalazioni dell'INPS, ha fatto sapere che cinque deputati hanno usufruito del bonus riservato ai liberi professionisti per l'emergenza coronavirus, nonostante, grazie al loro lauto stipendio da parlamentari, non ne avrebbero bisogno. Ora si sa che tra i cinque ci sono tre leghisti, un deputato di Italia Viva e uno del MoVimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati sono i più impegnati nella ricerca dei nomi dei cinque "Furbetti" e chiedono apertamente che i deputati Rinuncino alla loro privacy ed escano allo scoperto. Il capo politico del M5S Vito Crimi ha detto:"Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - PCossu : RT @mbartolotta63: Dai commenti e dai tweet di ieri sulla responsabilità del governo nella diatriba dei #furbetti, mi rendo conto che la qu… - Stefano47510568 : RT @Agenzia_Ansa: Si allarga il fenomeno dei #furbetti del #bonus. Un altro consigliere comunale di #Milano :'Io ho preso la #cig, dovevo r… -