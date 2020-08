Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, nel cast ufficiale del GF VIP (Di lunedì 10 agosto 2020) Nelle ultime ore è emerso il nome di un altro dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP. Il reality, la cui partenza è prevista per il prossimo 14 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Dopo Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e diversi altri nomi di spicco, è confermata la presenza nel cast ufficiale di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti che più volte abbiamo visto in televisione insieme alla madre varcherà la porta rossa. Francesco Oppini è un altro dei componenti del cast che lo stesso Signorini ha definito, già da alcune settimane, molto scoppiettante e capace di creare dinamiche imprevedibili. Francesco ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

Le ultime indiscrezioni, lanciate da Trash Italiano, danno per certa la partecipazione del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, che abbiamo già visto sul piccolo schermo nella prima edizione de ...Tra i nomi dei papabili concorrenti della prossima edizione del reality, i rumors parlano anche di valigie pronte per il figlio di Alba Parietti che sembra aver dato l’ok per la sua partecipazione al ...