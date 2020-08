Fiorentina, in programma incontro con l’Inter per Biraghi-Dalbert: occhi anche su Nainggolan (Di lunedì 10 agosto 2020) La Fiorentina si è resa protagonista di un buon finale di stagione, ma ora è tempo di pensare al calciomercato in vista della nuova annata calcistica, che inizierà a breve. La prima mossa della società viola riguarderà lo scambio con l’Inter tra Cristiano Biraghi e Dalbert. L’incontro con i dirigenti nerazzurri, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, potrebbe avvenire a stretto giro di posta, con il brasiliano che dovrebbe restare a Firenze e l’azzurro a Milano. I viola, inoltre, vorrebbero provare anche ad assicurarsi le prestazioni di Radja Nainggolan, per il quale sarebbero disposti ad offrire cifre più importanti rispetto al Cagliari. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, in programma incontro con l'#Inter per #Biraghi-#Dalbert: occhi anche su #Nainggolan - ColucciLc : RT @LFootball_: ?? L'amichevole tra @ASRomaFemminile e @ACF_Womens in programma oggi è stata annullata a causa della nube tossica prodotta… - ilRomanistaweb : ? Roma Femminile, annullata l'amichevole con la Fiorentina. Un incendio ha interessato le zone limitrofe del Giulio… - FeyRune23 : RT @LFootball_: ?? L'amichevole tra @ASRomaFemminile e @ACF_Womens in programma oggi è stata annullata a causa della nube tossica prodotta… - LFootball_ : ?? L'amichevole tra @ASRomaFemminile e @ACF_Womens in programma oggi è stata annullata a causa della nube tossica p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina programma Fiorentina, in programma incontro con l'Inter per Biraghi-Dalbert: occhi anche su Nainggolan Sportface.it Fiorentina, in programma incontro con l’Inter per Biraghi-Dalbert: occhi anche su Nainggolan

La Fiorentina si è resa protagonista di un buon finale di stagione, ma ora è tempo di pensare al calciomercato in vista della nuova annata calcistica, che inizierà a breve. La prima mossa della societ ...

Sousa rompe con il Bordeaux: Ancora una volta decisivi i programmi della società

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, sale alle cronache per un’altra rottura, ovvero quella del contratto in essere con il Bordeaux. Al termine di una trattativa tutt’altro che semplice, il ...

La Fiorentina si è resa protagonista di un buon finale di stagione, ma ora è tempo di pensare al calciomercato in vista della nuova annata calcistica, che inizierà a breve. La prima mossa della societ ...L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, sale alle cronache per un’altra rottura, ovvero quella del contratto in essere con il Bordeaux. Al termine di una trattativa tutt’altro che semplice, il ...