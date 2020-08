Fabio e Mingo, a 5 anni dalla cacciata da ‘Striscia la Notizia’ ecco che fine hanno fatto (Di lunedì 10 agosto 2020) Storici inviati di Striscia la Notizia che si sono occupati per 18 anni di smascherare truffe di vario genere, dopo 18 anni di onorata carriera Fabio e Mingo sono stati cacciati dal telegiornale satirico di Canale 5. Secondo l’accusa Mingo avrebbe truffato Canale 5 facendosi pagare dieci servizi inventati, con tanto di richiesta di rimborsi per i presunti figuranti. Per questo è stato rinviato a giudizio per truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. L’ex inviato di Striscia torna a difendersi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno. “L’importante è essere pronti a reagire perché le cose possono accadere anche ingiustamente, come nel mio caso. Penso che nessuno in Italia, anzi in Europa, o forse nel mondo possa ... Leggi su caffeinamagazine

