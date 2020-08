De Ligt si opera, prima tegola per Pirlo: i tempi di recupero (Di lunedì 10 agosto 2020) Juventus, De Ligt dopo mesi da temerario finalmente si opererà la spalla che lo ha tormentato nel corso della stagione: starà fuori a lungo Anche i colossi cedono: De Ligt, dopo mesi a combattere con il dolore con la spalla, andrà sotto i ferri. Il forte difensore della Juventus ha fatto il salto di qualità nel corso della stagione e la sua assenza peserà molto. L’olandese è il vero fuoriclasse a disposizione di Pirlo, che dovrà trovare una soluzione per evitare che la difesa garantisca la ferocia dello stile bianconero. I tempi di recupero non sono corti per infortuni di questo genere. De Ligt dovrebbe stare fuori almeno per i prossimi due mesi, senza considerare la riabilitazione. Potremmo rivedere il classe 1999 in campo in pieno ... Leggi su zon

forumJuventus : [TS] De Ligt si opera e salterà l'inizio di stagione. Tornerà a disposizione di Pirlo ad Ottobre ??… - Giu_8 : RT @forumJuventus: [TS] De Ligt si opera e salterà l'inizio di stagione. Tornerà a disposizione di Pirlo ad Ottobre ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - de Ligt si opera alla spalla, sarà a disposizione di Pirlo da novembre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - de Ligt si opera alla spalla, sarà a disposizione di Pirlo da novembre - juve_magazine : JUVENTUS - de Ligt si opera alla spalla, sarà a disposizione di Pirlo da novembre -