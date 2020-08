Coronavirus, pochi superdiffusori generano l’80% dei contagi: sono 2 i giorni maggiormente a rischio (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli esperti li chiamano ‘superdiffusori‘. sono “una piccola percentuale di persone che sembrano infettarne molte altre”, una stima variabile tra il 10 e il 20% di contagiati che potrebbe essere capace di ‘seminare’ l’80% dei nuovi casi di Covid-19. E c’è una finestra di massimo rischio che ha una durata tutto sommato breve: a identificarla è un modello costruito da un team di scienziati negli Usa, secondo cui questo periodo di rischio all’apice, quando i livelli di Coronavirus Sars-Cov-2 sono al massimo, dura da uno a 2 giorni, partendo una settimana dopo che la persona è stata infettata. A costruire il modello descritto in uno studio disponibile sulla piattaforma Medrxiv ... Leggi su meteoweb.eu

“Sarei coinvolta nello scandalo dei 'furbetti del bonus' e mi autodenuncio. Non vivo di politica perché non voglio e non potrei”. A parlare così è Anita Pirovano, consigliera comunale a Milano per la ...

Concerto improvvisato per Andrea Bocelli alle Isole Tremiti, dove il tenore sta trascorrendo le vacanze. Dopo le polemiche sul discorso in cui negava la pericolosità del coronavirus e ammetteva di ave ...

