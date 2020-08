Coronavirus: 18 cases at Assisi monastery (Di lunedì 10 agosto 2020) ROME, 10 AGO - Coronavirus screening at Assisi's Sacro Convento Franciscan monastery has uncovered 18 positive cases. "At the moment they are all isolated and in a good state of health," said Sacro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Coronavirus: "Il 50-75% dei casi a Vo' sono asintomatici. Una formidabile fonte di contagio" la Repubblica Yemen, il diluvio peggio della guerra: le piogge eccezionali fanno crollare le case di fango-gioiello di Sana'a

Dramma nel dramma nello Yemen. Le magnifiche case di mattoni di fango essiccato - quelle che fanno del centro storico di Sana'a un unicum - sono collassate e stanno collassando in seguito alle piogge ...

Oms: per i vaccini oltre 100 mld di dollari

Per i vaccini contro il coronavirus servono oltre 100 miliardi di dollari. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid-19. «Si tratta di una g ...

