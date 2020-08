Conte: 'Messo in sicurezza l'Italia'. Salvini: 'Devi chiarire in Parlamento' (Di lunedì 10 agosto 2020) Il premier annuncia i futuri impegni del governo, per portare il Paese gradualmente fuori dall'emergenza post-Covid. Ma il Centrodestra lo incalza: 'Ha tenuto in ostaggio milioni di Italiani' Leggi su tg.la7

